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مكتب قائد الثورة الإسلامية: الرئيس الأميركي شريك في المجازر ضد الشعب الفلسطيني

مكتب قائد الثورة الإسلامية: الرئيس الأميركي شريك في المجازر ضد الشعب الفلسطيني
الخميس ٢٨ ديسمبر ٢٠٢٣ - ٠٣:٠٠ بتوقيت غرينتش

اكد رئيس مكتب قائد الثورة الاسلامية "حجة الاسلام محمد محمدي كلبايكاني"، على ان الرئيس الامريكي شريك في المجازر التي يرتكبها الكيان الصهيوني الغاصب ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، ويتحمل المسؤولية قبال مواقفه الداعمة لـ "اسرائيل" وتزويدها بالسلاح لمواصلة هذه الجرائم.

العالم - إيران

جاء ذلك في كلمة "حجة الاسلام كلبايكاني" امام الملتقى الـ 13 لرجال الدين في الجمهورية الاسلامية الايرانية.

واضاف، ان نتنياهو بلغ مرحلة الجنون بعد الهزيمة في تحقيق مآربه من خلال الحرب على عزة، وهو اليوم يحلم بالتوصل الى هدنة مع حماس التي لن تقبل بذلك من دون تحرير الاسرى الفلسطينيين.

ومضى رئيس مكتب قائد الثورة الى القول : ان ظروف غزة اليوم، نموذج لمعاناة الشعب الفلسطيني جميعا؛ واضاف ان ايران لم تتدخل في صولات المقاومة على الكيان الصهيوني، لكن جبهة المقاوم استلهمت روح النضال وحماية نفسها من الثورة الاسلامية.

وعلى صعيد اخر، تطرق حجة الاسلام محمدي كلبايكاني الى القوات المسلحة الايرانية؛ مؤكدا بان هذه القوات بلغت مستوى مرموقا في مجال الاقتدار والردع لتطلب روسيا والصين الحصول على الاجهزة العسكرية الايرانية المتطورة.

واستطرد : ان سماحة قائد الثورة الاسلامية، يعقد اجتماعات مستديمة مع القادة العسكريين لتوجيه مسار التقدم والازدهار لدى القوات المسلحة الايرانية.

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