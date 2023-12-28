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علاقات الاحتلال وتركية إلى أين تتجه؟

علاقات الاحتلال وتركية إلى أين تتجه؟
الخميس ٢٨ ديسمبر ٢٠٢٣ - ٠٣:٣١ بتوقيت غرينتش

أعلن وزير خارجية الاحتلال إيلي كوهين أن السفير "الإسرائيلي" لن يعود إلى أنقرة أثناء وجود الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على رأس السلطة.

العالم-الاحتلال

وكتب كوهين على منصة "إكس": "طالما أن أردوغان على رأس السلطة في تركيا، فلن يعود سفيرنا إلى أنقرة".

وقال أردوغان أمس الأربعاء إن رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو لا يختلف عن أدولف هتلر وشبه الهجمات التي تشنها "إسرائيل" على قطاع غزة بمعاملة النازيين لليهود.

وكان الرئيس التركي قد كشف مسبقا، أن بلاده تعمل من أجل محاكمة نتنياهو وقادة "إسرائيل" المشاركين في الحرب على غزة أمام المحاكم الدولية، مشيرا إلى أن حوالي 3 آلاف محام من حول العالم، يعملون على هذا الملف.

ومن جهته، رد نتنياهو على هذه التصريحات قائلا إن أردوغان "آخر من يستطيع أن يقدم الوعظ الأخلاقي" حسب تعبيره.

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