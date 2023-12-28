لليوم 83.. المجازر متواصلة في غزة والمقاومة تلقن الاحتلال درسا قاسيا

العالم - خاص بالعالم

وتخوض كتائب القسام اشتباكات عنيفة مع جنود الاحتلال في حي الشجاعية ومدينة خانيونس جنوبي القطاع. وأكدت القسام استهداف سبع آليات اسرائيلية في منطقتي التفاح والدرج بمدينة غزة، وأخرى بعبوة شواظ شرق مخيم البريج وسط القطاع. بدورها، أعلنت سرايا القدس استهداف آليتين عسكريتين إسرائيليتين في محور التفاح شرقي غزة. فيما أعلن جيش الاحتلال مقتل عدة عسكريين، بينهم ضابطان، وإصابة نحو 50 عسكريا آخرين خلال الساعات الماضية. واعترف بإصابة أكثر من 900 عسكري منذ بداية العمليات البرية في قطاع غزة.

واستشهد اكثر من 50 فلسطينيا، وجرح العشرات، معظمهم من الأطفال والنساء، في سلسلة غارات إسرائيلية على مناطق متفرقة من قطاع غزة. وأدى قصف مربع سكني في بيت لاهيا شمالا الى استشهاد نحو 30 فلسطينيا.

وفي وسط القطاع استشهد واصيب عدة أشخاص جراء استهداف منزل في مخيم المغازي، كما طال القصف الإسرائيلي منطقة دير البلح ومخيم النصيرات، ما أدى الى سقوط شهداء وجرحى. وفي الجنوب، تعرضت مدينة خانيونس لسلسلة غارات عنيفة أسفرت عن استشهاد نحو سبعة عشر شخصا. وبه‍ذا تجاوزت حصيلة ضحايا العدوان الواحد والعشرين ألف شهيد، والخمسة والخمسين ألف جريح.

ووصفت منظمة الصحة العالمية ما يحدث في غزة بحمام دم ومذبحة مؤكدة انه لا يوجد مكان آمن في غزة.