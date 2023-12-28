ما هو مصير القوات الأجنبية في العراق.. هذا ما قاله رئيس الوزراء

العالم - خاص بالعالم

السوداني أشار خلال لقائه مع رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز إلى أن العراق سينهي الوجود الذي يضم مستشارين أمنيين يدعمون القوات الأمنية في مجالات التدريب والمشورة والتعاون الاستخباري.

وبخصوص القضية الفلسطينية، قال السوداني إن هذه الحرب المدمرة كشفت عن فشل المنظومة الدولية ومؤسساتها ومنظماتها في الحفاظ على قوانينها والاتفاقيات ذات العلاقة في تحقيق الأمن والاستقرار.

من جانب آخر واصلت المقاومة العراقية استهداف القواعد العسكرية الأمريكية في العراق وسوريا نصرة لأهالي غزة وردا على الإعتداءات الصهيونية المدعومة من أمريكا حيث أعلنت عن استهداف القاعدة الأميركية في حقل كونيكو للغاز في دير الزور شرقي سوريا برشقة صاروخية.

كما أعلنت المقاومة عن استهداف مركز للتجسس الفني الإسرائيلي في مدينة أربيل شمالي البلاد فيما أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي اعتراض طائرة مسيرة انطلقت من العراق فوق البحر المتوسط قبالة سواحل بيروت، وقال إن وجهتها كانت حقل غاز 'كاريش' البحري.

الضربات الموجعة التي توجهها المقاومة للوجود الأمريكي في العراق وسوريا دفعت بالقوات الأمريكية إلى استهداف مواقع الحشد الشعبي وقد اسفر الإعتداء مؤخرا عن استشهاد مقاتل في الحشد وإصابة اربعة وعشرين آخرين.. الحكومة العراقية التي أدانت الاعتداء الأمريكي اعتبرت أن ما جرى هو فعل عدائي واضح، وغير بناء، ولا يصب في مسار المصالح المشتركة طويلة الأمد فيما أكدت فصائل المقاومة أن هذه التصرفات الأمريكية لن تثنيها عن نصرة القضية الفلسطينية والعمل على إخراج المحتل الأمريكي من البلاد.