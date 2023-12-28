ايران توقع وثيقتين للتعاون الثنائي مع طاجيكستان

العالم-إيران

جاء ذلك خلال الحفل الختامي للاجتماع الـ 16 للجنة التعاون الاقتصادي والتجاري والفني والصناعي المشتركة، الذي عقد اليوم الخميس في دوشنبة، برئاسة الوزيرين محرابيان وجمعة.

وافادت ارنا، نقلا عن الموقع الاعلامي لوزارة الطاقة الايرانية، انه جرى خلال الحفل الختامي لهذا الاجتماع، فضلا عن توقيع مذكرتين للتعاون بين طهران ودوشنبة، اتفاق الجانبين على تنظيم دورات تدريبية في مجال المياه ومد شبكة الكترونية بين البلدين، كما تطرق الاجتماع الى مشروع بناء سد ومحطة "سنك تودة" لتوليد الكهرباء، ومشروع "نفق الاستقلال"، وايضا مشروع بناء "محطة راغون" للكهرباء، حيث اكدت ايران على استعدادها لتنفيذ مشاريع المياه والكهرباء في طاجيكستان.