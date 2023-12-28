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الكشف عن مقابر جماعية في محافظتي ذي قار وكركوك العراقية

الكشف عن مقابر جماعية في محافظتي ذي قار وكركوك العراقية
الخميس ٢٨ ديسمبر ٢٠٢٣ - ٠٦:٣١ بتوقيت غرينتش

أكد  رئيس مؤسسة الشهداء في العراق، عبد الإله النائلي ، أن “فريقاً من دائرة شؤون وحماية المقابر الجماعية أجرى كشفاً فنياً أولياً لموقعين في محافظة ذي قار، الأول في قضاء سوق الشيوخ ناحية الطار، هو عبارة عن سد ترابي يعود لأحد الأهوار التي تعرضت للتجريف، والموقع الآخر في قضاء الجبايش قرب حدود محافظة ميسان في منطقة تعد من ضمن الأهوار التي تعرضت ايضاً للتجريف”.

العالم_العراق

ونبه النائلي في تصريح صحفي إلى، أن “التنقيب الأولي كشف عن وجود مقبرة جماعية تعرضت للنبش في وقت سابق مع وجود مخلفات حربية إبان فترة حرب ثمانينيات القرن الماضي،” لافتاً إلى أنَّ “المقابر المكتشفة سيتم إدخالها في قاعدة بيانات الدائرة لغرض إدراجها ضمن الخطط السنوية للفتح والتنقيب وتحديد هوية الضحايا للعام المقبل”.

وأشار الى أن الفريق أجرى أيضاً كشفاً فنياً أولياً لعدد من المقابر في محافظة كركوك تعود لضحايا تم إعدامهم من قبل عصابات داعش الإرهابية،” مبينا ، أنَّ “مواقع هذه المقابر تقع في مناطق الصيادة والحي الصناعي وجرد أوغلو”.

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