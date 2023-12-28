الكشف عن مقابر جماعية في محافظتي ذي قار وكركوك العراقية

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ونبه النائلي في تصريح صحفي إلى، أن “التنقيب الأولي كشف عن وجود مقبرة جماعية تعرضت للنبش في وقت سابق مع وجود مخلفات حربية إبان فترة حرب ثمانينيات القرن الماضي،” لافتاً إلى أنَّ “المقابر المكتشفة سيتم إدخالها في قاعدة بيانات الدائرة لغرض إدراجها ضمن الخطط السنوية للفتح والتنقيب وتحديد هوية الضحايا للعام المقبل”.

وأشار الى أن الفريق أجرى أيضاً كشفاً فنياً أولياً لعدد من المقابر في محافظة كركوك تعود لضحايا تم إعدامهم من قبل عصابات داعش الإرهابية،” مبينا ، أنَّ “مواقع هذه المقابر تقع في مناطق الصيادة والحي الصناعي وجرد أوغلو”.