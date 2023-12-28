أبو عبيدة: لا صفقات تبادل قبل وقف العدوان على شعبنا+تسجيل صوتي

العالم-فلسطين

واضاف الناطق باسم كتائب القسام ان معركة طوفان الأقصى وضعت الكيان الصهيوني على طريق الزوال.

وقال أبو عبيدة: نقاتل منذ عقود وصولا إلى طوفان الأقصى من أجل شعبنا و وجهنا للصهاينة ضربة القرن في السابع من أكتوبر وقلنا للعالم بأننا شعب يطلب الحق والحرية في الحياة و واصلنا القتال والإعداد لأننا نعلم أن الحقوق تنتزع انتزاعا.

وأضاف أبو عبيدة: بعد 83 يوما من العدوان لا يزال مجاهدونا في الميدان يتصدون للعدو و استهدفنا أكثر من 825 آلية عسكرية منذ بدء العدوان على غزة و مجاهدون يسطرون ملحمة فريدة عبر استخدام كافة الوسائل المتاحة.

وقال أبو عبيدة: استهدفنا 3 مروحيات للعدو خلال اليومين الماضيين و مجاهدونا نفذوا عمليات خاصة بإعادة تفجير ذخائر غير منفجرة خاصة بالعدو.

وأضاف أبو عبيدة: أولويتنا هي وقف العدوان على شعبنا وإنهاء حرب الإبادة عليه ولا تتقدم على ذلك أي أولوية.

وقال أبو عبيدة: نشرنا الكثير من الصور التي توثق استهداف مجاهدينا لجنود العدو وآلياته وهذا غيض من فيض

وأكد أبو عبيدة: لا صفقات تبادل قبل وقف العدوان على شعبنا بشكل كامل ومن أفشل العدوان هو صمود شعبنا ومجاهدينا في الميدان.

وأشار أبو عبيدة الى أن غزة فضحت كل مؤسسات الكذب التي تحمل سيف حقوق الإنسان في مواجهة الشعوب المستضعفة ونحن مع شعبنا في نفس الخندق ونتقاسم معه لقمة الخبز وشربة الماء فلسطين الآن ولا تبادل إلا بوقف الحرب.

وأضاف أبو عبيدة: شعبنا سيخرج من هذا العدوان مرفوع الرأس و العالم الرسمي موزع بين مجرم ظالم ومتفرج عاجز.