شاهد برلماني أردني يحرق علم ’إسرائيل’ في القاعة الرئيسية للجامعة العربية

العالم _ الأردن

ومع اليوم الخميس 28 ديسمبر، دخل العدوان على قطاع غزة يومها الـ83 حيث تستمر الاشتباكات في ظل قصف الاسرائيلي الوحشي المكثف لمدن ومحافظات شمال وجنوب القطاع غزة.

ويترافق هذا القصف مع كارثة إنسانية وصحية تضرب القطاع وساكنيه في سابقة لا مثيل لها في تاريخ المواجهات بين قطاع غزة والجيش الاحتلال الإسرائيلي.

بدورها، أعلنت وزارة الصحة في القطاع غزة اليوم عن "استشهاد 21.320 فلسطينيا وإصابة 55.603 آخرين، جراء العدوان الوحشي الإسرائيلي المستمر على القطاع غزة منذ 7 أكتوبر".

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة، إن القوات الاحتلال "ارتكبت 20 مجزرة بحق عائلات بأكملها راح ضحيتها 210 شهداء و360 إصابة خلال الـ 24 ساعة الماضية".

وعلى إثر الحرب المستمرة شهدت العديد من المدن والعواصم العالمية موجات عارمة من المظاهرات المؤيدة لفلسطين، فضلا عن إدانات شعبية ورسمية وأممية من مختلف البلدان وتخللها مطالبات بالوقف الفوري لإطلاق النار.

ومن بين جملة البيانات الصادرة عنه، أعرب رئيس البرلمان العربي، عادل بن عبدالرحمن العسومي، في نوفمبر الماضي، عن استنكاره الشديد لحالة الصمت الدولي المخزي لما يتعرض له الشعب الفلسطيني في قطاع غزة من أعمال إجرامية .

كما تقدم البرلمان العربي لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة يوم 4 نوفمبر الماضي بخطاب رسمي لتشكيل لجنة تحقيق دولية لمحاسبة الكيان على "جرائمها بحق الشعب الفلسطيني كجرائم حرب".