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بيان جديد للصين بشأن تايوان مفاده..

بيان جديد للصين بشأن تايوان مفاده..
الخميس ٢٨ ديسمبر ٢٠٢٣ - ٠٧:٢٩ بتوقيت غرينتش

أعلن المتحدث باسم وزارة الدفاع الصينية الكولونيل وو تشيان أن الجيش الصيني سيتخذ جميع الإجراءات اللازمة لحماية سيادة الصين الوطنية وسلامة أراضيها.

العالم _ أسيا و الباسفيك

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الصينية للصحفيين اليوم الخميس إن "القوات المسلحة الصينية ستتخذ، كما هو الحال دائما، جميع الإجراءات اللازمة لحماية سيادتنا الوطنية وسلامة أراضينا". وذلك قبل أسابيع من الانتخابات الرئاسية في تايوان.

وتشوب الانتخابات الرئاسية في 13 يناير المقبل شكوك بشأن أسعار العقارات والرعاية الصحية والتوظيف والتعليم.

وواصلت الصين إرسال سفن حربية وطائرات مقاتلة بالقرب من تايوان، حتى مع إعلان الجيش التايواني أنه سيرفع مستويات التأهب قبل التصويت.

ويحتل مرشح الحزب الحاكم، ويليام لاي، الصدارة في معظم استطلاعات الرأي، في حين يسعى مرشح الحزب القومي المعارض الرئيسي، هو يو يي، إلى جذب الناخبين الذين يخشون صراعا عسكريا مع الصين قد يجلب الجيش الأمريكي للمنطقة ويقود البلاد إلى اضطرابات هائلة.

وأكدت منشورات حملة هو، التي تم توزيعها يوم الخميس في تايبيه، معارضته لاستقلال تايوان وتوافقه مع وجهة نظر بيجين بشأن تايوان واعتبارها جزءا من الصين.

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