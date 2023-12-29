قائد الجيش الهولندي: علينا أن نستعد عسكريا لحرب محتملة مع روسيا

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ونقلت صحيفة "دي تلغراف" الهولندية عن القائد العسكري قوله: "على مجتمعنا أن يستعد للحرب مع روسيا. ومن أجل التعامل مع مثل هذا النزاع من الضروري أن يكون هناك مزيد من جنود الاحتياط والمتطوعين حتى يكون قادرا على استمرار أداء مهامه".

وكان رئيس الوزراء الهولندي مارك ريوتيه قد أجرى اتصالا هاتفيا مع الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، أعلن في ختامه عن قرار هولندا إعداد الطائرات الـ 18 الأولى من طراز "إف 16" لإرسالها إلى أوكرانيا.

وكان السفير الروسي لدى هولندا ألكسندر شولغين قد حذر من أن توريدات مقاتلات "إف 16" لأوكرانيا "ستطيل أمد النزاع".