الجمعة ٢٩ ديسمبر ٢٠٢٣
٠٤:٥٥ GMT
فارسی
البث المباشر

توقيع اتفاق تعاون اقتصادي بين ايران وطاجيكستان

توقيع اتفاق تعاون اقتصادي بين ايران وطاجيكستان
الجمعة ٢٩ ديسمبر ٢٠٢٣ - ٠٤:٣٨ بتوقيت غرينتش

وقع وزير الطاقة الايراني علي اكبر محرابيان، ووزير الطاقة والموارد المائية الطاجيكي دلير جمعة، وثيقتين للتعاون بين البلدين.

العالم-ايران

جاء ذلك خلال الحفل الختامي للاجتماع الـ 16 للجنة التعاون الاقتصادي والتجاري والفني والصناعي المشتركة، الذي عقد في دوشنبة، برئاسة الوزيرين محرابيان وجمعة.

وحسبما افادت وكالة ارنا، انه جرى خلال الحفل الختامي لهذا الاجتماع، فضلا عن توقيع مذكرتين للتعاون بين طهران ودوشنبة، اتفاق الجانبين على تنظيم دورات تدريبية في مجال المياه ومد شبكة الكترونية بين البلدين، كما تطرق الاجتماع الى مشروع بناء سد ومحطة سنك تودة لتوليد الكهرباء، ومشروع نفق الاستقلال، وايضا مشروع بناء محطة راغون للكهرباء، حيث اكدت ايران على استعدادها لتنفيذ مشاريع المياه والكهرباء في طاجيكستان.

روابط ذات صلة

ایران تنجح بطباعة ثلاثية الابعاد لعينات مخبرية من الأذنين والأنف

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف