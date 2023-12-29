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من خلال فصل الكاميرات الخاصة عن الإنترنت...

حزب الله يطلب من اهالي القرى الأمامية المساهمة بإعماء العدو

حزب الله يطلب من اهالي القرى الأمامية المساهمة بإعماء العدو
الجمعة ٢٩ ديسمبر ٢٠٢٣ - ٠٤:١١ بتوقيت غرينتش

أفادت مراسلة قناة العالم الاخبارية من لبنان، ان حزب الله طلب من اهالي القرى الأمامية فصل الكاميرات الخاصة عن الإنترنت والمساهمة بإعماء العدو.

العالم - لبنان

واضافت الزميلة مريم علي، ان الإعلام الحربي في المقاومة الإسلامية، لفت في بيان، إلى أنه عد عمليات المقاومة الإسلامية التي استهدفت معظم كاميرات وتجهيزات الجمع الحربي للعدو الإسرائيلي عند الحافة الأمامية على الحدود اللبنانية الفلسطينية، خسر العدو الكثير من إمكانية الرؤية والتنصت لاستهداف المقاومين ومراقبة تحركاتهم.

وتابع البيان تعويضًا عن هذه الخسارة، عمد العدو في الآونة الأخيرة إلى اختراق الكاميرات المدنية المثبّتة أمام المنازل والمتاجر والمؤسسات في القرى الأمامية، الموصولة إلى شبكة الإنترنت، للاستفادة من المادة البصرية التي تؤمنها في جمع معلومات تتعلّق بالمقاومة وحركة الإخوة المجاهدين لاستهدافهم.

وختم البيان قئلا: نهيب بأهلنا الأعزاء خصوصًا في القرى الأمامية التي تجري في محيطها أعمال للمقاومة، فصل الكاميرات الخاصة أمام منازلهم ومتاجرهم ومؤسساتهم عن شبكة الإنترنت، والمساهمة في إعماء العدو أكثر عن بعض ما تقوم به المقاومة ومجاهديها من أنشطة أو تحركات في المنطقة.

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