الجمعة ٢٩ ديسمبر ٢٠٢٣
٠٦:٠٥ GMT
فارسی
البث المباشر

وسط قطاع غزة..

20 شهيدا وعشرات المفقدودين بقصف الاحتلال مخيم النصيرات

20 شهيدا وعشرات المفقدودين بقصف الاحتلال مخيم النصيرات
الجمعة ٢٩ ديسمبر ٢٠٢٣ - ٠٥:١٧ بتوقيت غرينتش

استشهد وأصيب، صباح اليوم الجمعة، عشرات المواطنين، جراء تجدد قصف الاحتلال الإسرائيلي، لعدة مناطق وسط وجنوب قطاع غزة.

العالم - فلسطين المحتلة

ونقلت "وكالة الانباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)"، عن مصادر طبية قولها، إن 20 مواطنا استشهدوا جراء قصف طائرات الاحتلال ومدفعيته عدة منازل في مخيم النصيرات وسط القطاع.

وأضافت المصادر ذاتها، أن هناك عشرات المفقودين ما زالوا تحت انقاض المنازل التي استهدفتها قوات الاحتلال.

وفي حصيلة غير نهائية، ارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي المستمر على غزة برا وبحرا وجوا منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر الماضي، إلى أكثر من 21 ألف شهيد، ونحو 55 ألف مصاب، إضافة إلى آلاف المفقودين، غالبيتهم من الأطفال والنساء.

روابط ذات صلة

إرتفاع شهداء الحركة الصحفية في غزة إلى 97 صحفيا + فيديو

بالفيديو.. للمرة الخامسة الاحتلال يقطع الاتصالات والإنترنت عن قطاع غزة

بالفيديو.. الاحتلال يواصل عدوانه على غزة لليوم 58

فيديو: لماذا قدمت مذيعة العالم التعازي لمراسل القناة في القطاع؟

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف