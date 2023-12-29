مع الحدث : صمود الميدان وتعمق انقسامات الكيان

العالم - مع الحدث

فكيف يتفاعل صمود الميدان في غزة داخل الاوساط الحاكمة في الكيان؟

ما حقيقة الخلافات في مجلس الحرب على ما يسمى بالمرحلة الثالثة؟

هل تضرب الانقسامات الوحدة التي ظهرات بعد هزيمة طوفان الاقصى؟

واي خيارات متاحة لنتانياهو في ظل فشله في تحقيق صورة الانتصار الموعودة؟

صمود الميدان وتعمق انقسامات الكيان موضوع هذه الحلقة من برنامج "مع الحدث"

وهذه الاسئلة کانت محور نقاش أحدث حلقة من برنامج مع الحدث الذي يُبث علی شاشة قناة العالم الاخبارية.

وشارك في هذا الحوار كل من علي حيدر المختص بالشأن الاسرائيلي، وعمار خضر الباحث في الشأن الاسرائيلي.