فيديو خاص: حديث مهم حول مستقبل نتانياهو

العالم - خاص بالعالم

وقال الخبير في الشأن الاسرائيلي علي حيدر لقناة العالم الاخبارية: ان حالة الوحدة والتكاتف داخل المجتمع الاسرائيلي وحتى المستوى السياسي هي حالة طارئة استجدت بفعل حجم التهديد الذي شعروا به جميعا في اعقاب طوفان الاقصى، ما اوجد قناعة جماعية حول ضرورة الانتصار في الحرب ومواجهة الخطر الخارجي.

واضاف حيدر ان هذا النوع والحجم من التهديد يدفع المجتمعات الى التكاتف والتضامن مع بعضها بشرط تحقيق النتائج، لكن بعد 83 يوما لم يتحقق شيء من الاهداف المعلنة من القضاء على المقاومة وحماس، وتحرير الاسرى وغير ذلك، وليس هناك خلاف على ذلك.

واشار الى ان الخلاف اليوم واضح بين المستويين السياسي والعسكري حول الانتقال الى المرحلة الثالثة من المعركة في غزة، معتبرا ان الحكومة الاسرائيلية الان هي في ادنى مستويات الشعبية على الاطلاق ولا امل لها بالفوز في اي انتخابات اذا ما جرت انتخابات لأنهم فشلوا.

واوضح الخبير في الشأن الاسرائيلي علي حيدر ان المجتمع الاسرائيلي يريد استمرار الحرب الان لكن ليس مع هذه الادارة الفاشلة، معتبرا ان الاستطلاعات تعطي الليكود 17 مقعدا فقط في الكنيست القادم.

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