فيديو خاص: ما حقيقة الخلافات بين غانتس وغالانت ونتانياهو؟!

العالم - خاص بالعالم

وقال الخبير في الشأن الاسرائيلي عمار خضر من جنين لقناة العالم الاخبارية: ان مجريات الحرب وادارتها الان تمر بشقين من الخلاف، الاول سياسي والثاني عسكري، حيث نرى ان هناك خلافا بين غالانت وغانتس وهما الوجه العسكري لهذه الحرب، وهناك شبه خلخلة في مواقفهما خلال الفترة الاخيرة.

واضاف خضر: يضاف الى ذلك الخلاف السياسي مع نتانياهو حيث بات يظهر المزيد منه على الاعلام والتصريحات والسلوك، وباتت كثير يتحدث عن ان نتانياهو يحاول تجيير هذه الحرب لمصالحه الشخصية، متناسيا الوضع الذي وضعت اسرائيل نفسها فيه في هذه الحرب، كما ان هناك خلافات على المستوى السياس داخل الحكومة وبين نتانياهو وبين سموتريتش وبن غفير من جانب آخر.

واوضح ان هناك خلافات بين غالانت وغانتس في كيفية ادارة المعركة على المدى الاطول والمساحة الاوسع، بناء على النتائج الميدانية في القطاع والفشل المتكرر.

وتابع: غالانت يسعى الى اطالة امد الحرب واستمرارها دون ان تكون هناك حلول سياسية، لكن غانتس اقل تحمسا لذلك.

واعتبر الخبير في الشأن الاسرائيلي عمار خضر من جنين ان القرارات الاميركية التي تلزم الاحتلال من ناحية الميدان هي التي تحدد مسار المعركة فيما نراه الان، وهذا الاستمرار في الهجمة المستمرة بنفس المستوى من القتل والاجرام، ولكن هذا الحدييث عن المراحل هو لايهام المجتمع الاسرائيلي بان هناك تقدما في الحرب، ولكنها مراحل متراكمة ومتداخلة دون ان يكون هناك تغيير حقيقي بين المرحلة وتاليتها.

واوضح خضر: ان المرحلة الثالثة جاءت بطلب اميركي بتخفيف القتل للمدنيين والحد من توجيه السلاح الناري اليهم، وتركيز ذلك على المقاومة من حماس والجهاد الاسلامي وغيرهما، مشيرا الى ان نتانياهو يرفض المقترح الاميركي، فيما يريد غالانت التساوق معه.

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