فيديو خاص: آخر مجازر الاحتلال في رفح وخانيونس

العالم - خاص بالعالم

وقالت مراسلتنا في قطاع غزة: ان الاحتلال في كل ليلة يدفع الناس نحو رفح على اعتبار انها آمنة لكنه ينسف الامان في كل ليلة بصواريخه، وفي الليلة الماضية كانت المجزرة الاكبر في مخيم الشابورة في مدينة رفح، سقط على اثرها عشرات الشهداء.

واضافت ان جثث 20 شهيدا وصلت الى المستشفى الكويتي وجثث 16 شهيدا وصلت الى المستشفى الاوروبي الذي يقع ما بين رفح وخانيونس، ما يعني ان 36 شهيدا قضوا على الاقل في رفح، بالاضافة الى غارات متعددة استهدفت تلك المنطقة ومدينة خانيونس التي سقط فيها العشرات ما بين شهيد وجريح.

واوضحت مراسلة العالم : ان هناك العديد من المباني السكنية التي لا تستطيع سيارات الاسعاف والدفاع المدني الوصول اليها، في شرق وشمال خانيونس التي يسيطر عليها الاحتلال ولاتزال تجري فيها اشتباكات عنيفة جدا.

وتابعت: المنطقة الوسطى ايضا كانت منذ اليلة امس وحتى اللحظة هدفا مباشرا للمدفيعة والدبابات الاسرائيلية، وتنقل السيارات الاسعاف العشرات من الاصابات والشهداء الى مستشفى شهداء الاقصى وهو المستشفى الوحيد في المنطقة الوسطى الذي يستقبل المصابين.

واكدت مراسلتنا ان ما لا يقل عن 40 شهيدا سقطوا خلال الليلة الماضية في مخيم البريج والمغازي والنصيرات وقرية الزوايدة الملاصقة لدير البلح، مشيرة الى ان الاعداد ربما تزداد، لان القصف المدفعي لم يتوقف منذ الصباح حتى اللحظة.