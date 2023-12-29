نزوح جماعي من وسط غزة مع تصاعد قصف الاحتلال

العالم – خاص بالعالم

الفلسطينيون في قطاع غزة المحاصر في نزوح مستمر مع توالي القصف الإسرائيلي على المناطق المأهولة بالمدنيين.

وفي موجة نزوح جماعي جديدة أجبرت عشرات الآلاف من الأسر الفلسطينية على الخروج من وسط غزة مع تصعيد قوات الاحتلال قصفها المربعات السكنية واماكن تجمع النازحين، الذين هجروا من شمال القطاع ومطالبتهم بإخلاء منازلهم بشكل فوري.

واثر هذا التصعيد نزح عشرات الآلاف من مناطق النصيرات والبريج والمغازي إلى مدينة دير البلح المطلة على البحر والمكتظة أصلا بالنازحين الذين يتكدسون في مخيمات بنيت على عجل من الخيام المؤقتة.

وكالة الأمم المتحدة لغوث و تشغيل اللاجئين الفلسطينيين اونروا أدانت التهجير القسري للفلسطينيين بأوامر من الاحتلال الإسرائيلي وأكدت أن أكثر من مئة وخمسين ألف شخص معظمهم من الأطفال والنساء ليس لديهم مكان يذهبون إليه، وتقول المنظمة الأممية أن أعداد النازحين في مدينة رفح أقصى جنوبي قطاع غزة، تجاوز الستمئة وسبعة وخمسين ألفا، يعيش جزء كبير منهم بدون مأوى. مؤكدة أن الظروف المعيشية صعبة للغاية مع ازدياد أعداد النازحين من مختلف المناطق إلى الجنوب.

وضع النازحين الإنساني والصحي، اكدت وزارة الصحة في غزة انه بلغ مستويات كارثية تفوق الوصف مشيرة الى أن أكثر من مليون وتسعمائة ألف نازح يفتقرون إلى المياه والطعام والدواء.

وبسبب اهوال القرن التي يرتكبها الاحتلال الاسرائيلي بحق الفلسطينيين، بحسب المقررة الأممية لحقوق الإنسان في فلسطين، أجبر جميع سكان غزة تقريبا على ترك منازلهم مرة واحدة على الأقل، فيما اضطر العديد منهم إلى النزوح عدة مرات.