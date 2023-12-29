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العامري يطالب الحكومة العراقية بتحديد جدولٍ زمني لمغادرة القوات الأميركية

العامري يطالب الحكومة العراقية بتحديد جدولٍ زمني لمغادرة القوات الأميركية
الجمعة ٢٩ ديسمبر ٢٠٢٣ - ١٠:٠٨ بتوقيت غرينتش

ندد رئيس "تحالف نبني" في البرلمان العراقي الحاج هادي العامري، بالاعتداءات الأميركية التي استهدفت مواقع عسكرية عراقية، فجر يوم الثلاثاء ، وأسفرت عن ارتقاء شهيد وإصابة 18 عسكريًا عراقيًا.

العالم - العراق

وقال العامري في تصريح: "نجدد إدانتنا وشجبنا الشديدين لتكرار الأعمال العدائية الأميركية، وانتهاكها الصارخ لسيادة وكرامة العراق، وسفك دماء أبنائه".

وأضاف العامري: "تجسدت الأعمال العدائية فجر هذا اليوم بالهجمات الوحشية في محافظتي بابل وواسط، وتسببت باستشهاد وإصابة العديد من منتسبي القوات الأمنية العراقية من أبنائنا في الحشد الشعبي ووزارة الداخلية".

وتابع العامري: "نؤكد مرةً اخرى أنّ لا حلّ ولا نهاية لهذه الاعتداءات الآثمة إلّا بخروج القوات الأجنبية من العراق، وتحقيق السيادة الكاملة".

وطالب العامري الحكومة العراقية بـ"تحديد جدولٍ زمني لمغادرة هذه القوات في أقرب فرصة، إذ لا حاجة لوجودها، بل إن وجودها بات يشكل عامل دمارٍ لبلدنا، وقتلٍ لأبنائنا".

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