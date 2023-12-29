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فيديو خاص: امرأة غزاوية تجد زوجها بعد غياب شهر، اين كان؟!+تفاصيل

الجمعة ٢٩ ديسمبر ٢٠٢٣ - ١٢:٥٣ بتوقيت غرينتش

استضافت مراسلتنا عائلة من غزة ، كانت الوالدة قد ناشدت قبل ايام عبر وسائل الاعلام مساعدتها للعثور على زوجها الذي فقدت آثاره منذ اكثر من شهر.

العالم - خاص بالعالم

واليوم وجدته بعد شهر من البحث عنه، حيث تبين انه كان معتقلا من قبل قوات الاحتلال وتعرض خلال فترة الاعتقال الى تعذيب وسوء معاملة.

وقال لقناة العالم الاخبارية: اخذونا من هنا من 15 في الشهر حتى اول الشهر، واستخدموا معنا التعذيب واللقاءات وكل شيء،

وكشف عن يده وساعده واظهر آثار التعذيب الذي تعرض له من قبل الاحتلال، مشيرا الى ان عمره 65 سنة، وتعرض للتعذيب بشكل وحشي، وهناك اثار التعذيب على يديه ورجليه وباقي جسده.

واضاف ان شبابا كثيرين كانوا معه خلال فترة الاعتقال، وكان معه مسنون يبلغون الـ 80 من العمر.

واوضحت مراسلتنا ان الرجل متعب ومرهق جراء الاعتقال و التعذيب وبالكاد يستطيع اسناد نفسه.

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