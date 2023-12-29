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المقاومة الإسلامية تستهدف ‏مرابض مدفعية العدو في خربة ماعر

المقاومة الإسلامية تستهدف ‏مرابض مدفعية العدو في خربة ماعر
الجمعة ٢٩ ديسمبر ٢٠٢٣ - ٠٢:١٦ بتوقيت غرينتش

استهدف ‌‌‌‏مجاهدو المقاومة الإسلامية في لبنان مرابض مدفعية العدو في خربة ماعر بالجليل الغربي شمالي فلسطين المحتلة. 

العالم- فلسطين

وفيما يلي البيان الصادر عن المقاومة الإسلامية:‏

بِسْمِ اللَّـهِ الرَّحْمَـٰنِ الرَّحِيمِ
‏﴿أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ﴾‏
صدق الله العلي العظيم

دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة، استهدف ‌‌‌‏مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 02:30 من بعد ظهر يوم الجمعة 29-12-2023 ‏مرابض مدفعية العدو في خربة ماعر بالأسلحة المناسبة وتمّ إصابتها إصابة مباشرة.‏

‏﴿وَمَا النَّصْرُ إِلاَّ مِنْ عِندِ اللّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيم﴾‏
الجمعة 29-12-2023 م ‌‎ ‎
‏15 جمادى الآخرة 1445 هـ

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