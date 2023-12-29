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عبداللهيان يعزي السيد نصرالله بوفاة المعاون التنفيذي السابق لحزب الله

عبداللهيان يعزي السيد نصرالله بوفاة المعاون التنفيذي السابق لحزب الله
الجمعة ٢٩ ديسمبر ٢٠٢٣ - ٠٢:١١ بتوقيت غرينتش

وجه وزير الخارجية الايراني حسين امير عبداللهيان رسالة إلى الأمين العام لحزب الله في لبنان السيد حسن نصرالله وأعرب فيها عن تعازيه بوفاة المعاون التنفيذي السابق لحزب الله.

العالم _ إيران

ووجه وزير خارجية بلادنا حسين أميرعبداللهيان، رسالة إلى الأمين العام لحزب الله في لبنان وأعرب فيها عن تعازيه بوفاة المرحوم محمد ياغي المعاون التنفيذي السابق لحزب الله.

وقال ان مجاهد المرحوم الحاج محمد ياغي المعاون التنفيذي السابق لحزب الله وعضو مجلس النواب اللبناني السابق، كان من الجيل الأول من قادة المقاومة وصديقاً ورفيقاً للشهيد السيد عباس موسوي رضي الله عنه وكان إنساناً طيباً، خدم شعب لبنان المقاوم وساعد المظلومين، لذلك اتقدم بالتعازي لاسرته الكريمة ولجميع أصدقائه في مقاومة لبنان الإسلامية، سائلا الباري تعالى أن يتغمد الفقيد المجاهد بالرحمة والمغفرة، والدرجات العلى وثواب الشهادة في سبيل الله.

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