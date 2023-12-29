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فيديو خاص: انتفاضة جماهيرية في اليمن، ضد من؟!

الجمعة ٢٩ ديسمبر ٢٠٢٣ - ٠٢:٣٩ بتوقيت غرينتش

افاد مراسلنا في اليمن بأن مسيرات جماهيرية حاشدة تحت عنوان "لستم وحدكم" خرجت اليوم في العاصمة صنعاء والمحافظات اليمنية الاخرى تنديدا بالعدوان الاسرائيلي المستمر على قطاع غزة، مشيرا الى ان الجماهير نددت ايضا بالتحرك الاميركي الاخير لحماية السفن الاسرائيلية في البحر الاحمر.

العالم - خاص بالعالم

وقال مراسل قناة العالم الاخبارية في صنعاء: مسيرات شعبية جديدة تشهدها العاصمة صنعاء بالتزامن من مسيرات مشابهة في عدد من المحافظات اليمنية كما هو حال كل جمعة تضامنا مع الشعب الفلسطسيني وتنديدا بالعدوان الاسرائيلي على قطاع غزة، وتأييدا ودعما للعمليات العسكرية من قبل القوات المسلحة اليمنية المساندة وللفصائل المقاومة في فلسطين.

واضاف: ان المسيرات ترفع شعارات مثل "لستم وحدكم" و "معكم حتى النصر" و "اميركا لن توقفنا" في اشارة الى التحركات الاميركية الاخيرة من اعلان تشكيل تحالف دولي ضد العمليات العسكرية اليمنية المناصرة لفلسطين.

واكد ان الجموع اليوم خرجت لتؤيد هذه العمليات وترفض التهديديات الاميركية وانها لن تخيف اليمنيين وان الموقف اليمني سيستمر مساندا للقضية الفلسطينية سواء من خلال الاحتشاد الشعبي والتعبئة الشعبية او العمليات العسكرية المسلحة.

واشار الى ان المسيرات تشيد ايضا بعمليات المقاومة لفلسطينية في غزة وايضا على امتداد محور الجهاد والمقاومة، وتعبر عن المواقف الرافضة لتحالف حماية السفن الاسرائيلة في البحر الاحمر.

تابعوا المزيد من التفاصيل في الفيديو ...

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