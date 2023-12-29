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بدء عمليات التنفيذ لأكبر مصنع بتروكيماويات 'البوليمر' شرقي ايران

بدء عمليات التنفيذ لأكبر مصنع بتروكيماويات 'البوليمر' شرقي ايران
الجمعة ٢٩ ديسمبر ٢٠٢٣ - ٠٤:٠٦ بتوقيت غرينتش

بحضور نائب وزير النفط الايراني،انطلقت صباح اليوم الجمعة، العمليات التنفيذية لأكبر مصنع لبتروكيماويات البوليمر في شرق البلاد بمدينة تربت حيدرية التابعة لمحافظة خراسان رضوي.

العالم _ إيران

وقال النائب في مجلس الشورى الاسلامي محسن زنكنه خلال حفل وضع حجر الاساس لهذا المشروع: إن هذا المشروع مصمم بايدي محلية 100% وسيبنى في منطقة مساحتها ​​10.000 متر مربع في المدينة الصناعية رقم 2، وسيبلغ انتاجه السنوي 40 الف طن من مادة البوليسترين، أو المواد الخام للبلاستيك.

واضاف: الميزة المهمة لهذا المشروع هو أن منتجه يتم إنتاجه حصرياً من قبل 3 شركات في البلاد، ويعتبر هذا المشروع رابع مجمع لإنتاج البوليستيرين في البلاد.

وقال ممثل أهالي تربت حيدرية في مجلس الشورى: من خلال إطلاق هذا المشروع الذي بلغت اعتماداته 7 تريليونات ريال، سيتم تشغيل 200 شخص بشكل مباشر، وسيتم إنتاج 20 ألف طن من البوليسترين العادي و20 ألف طن من البوليسترين المقاوم في هذا المجمع.

وقال: إن منتج هذا المشروع هو إنتاج المواد الخام للصناعات البتروكيماوية التحويلية.

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