فيديو خاص: آخر مستجدات عملية الخليل اليوم+تفاصيل

العالم - خاص بالعالم

وقال مراسل قناة العالم الاخبارية في الخليل: اصيب شاب برصاصة في القدم بعد ان اقتحمت قوات اسرائيلية كبيرة مخيم الفوار جنوب مدينة الخليل حيث اندلعت مواجهات عنيفة بين الشبان الفلسطينيين وقوات الاحتلال، الذي باشر بإطلاق الرصاص الحي، ما ادى الى اصابة الشاب البالغ من العمر20 عاما وتم نقله الى المستشفى.

واضاف مراسلنا: ان مواجهات دارت ايضا بين الشبان والاحتلال الذي نفذ اقتحاما في بلدة تقوع جنوب الخليل، ما ادى الى اصابة شاب برصاصة في البطن وتم نقله الى المستشفى.

واشار الى ان من اكثر الاحداث سخونة اليوم العملية التي نفذها شاب فلسطيني في منطقة وادي الشاجنة جنوب الخليل عند نقطة عسكرية واسفرت عن اصابة 4 مستوطنين، وصفت اصابة احدهم بالخطيرة.

واوضح مراسلنا: انه اثناء تغطية الحدث اعتدى جنود الاحتلال على الصحفيين وقاموا بتكسير معداتهم.

واكد مراسل قناة العالم الاخبارية في الخليل ان ما يحصل في القطاع والضفة يلقي بظلاله على باقي مناطق الضفة، ولذلك هناك ارتفاع في وتيرة العمليات التي يتم تنفيذها ضد اهداف اسرائيلية، وهذا امر ملحوظ مانذ السابع من اكتوبر وعملية طوفان الاقصى.