فيديو خاص: كلام مهم لعسكري حول زج الاحتلال بلوائيْن في قطاع غزة

العالم - خاص بالعالم

وقال الخبير العسكري والاستراتيجي اللواء عبد الرحمن شحيتلي لقناة العالم الاخبارية: اولا هذه ليست معركة بين جيشين، واحتلال ارض لا يعني انتصار جيش، وانما هي بين جيش ومقاومة احتلال، وكلما تقدم الجيش فان طبيعة عمل المقاومة هي ان تسمح للعدو بالدخول للمواجهة المباشرة بغية عدم تمكينه من استخدام اسلحته المتطورة من طائرات وصواريخ ومدفعية وغيرها.

واضاف اللواء شحيتلي: دخول قوات العدو الاسرائيلي الى منطقة غزة لا يعني انه قد حقق انتصارا، وانما يعني ان القيادة العسكرية للعدو تريد ان تقول للقيادة السياسية انها في طور تنفيذ مهمتها.

وتابع: ان المهم هو اننا نرى بعدها ردة فعل المقاومة في العمليات التي تقوم بها ضد العدو.

واشار الخبير العسكري والاستراتيجي اللواء عبد الرحمن شحيتلي الى ان العدو زج بالاولوية من ناحية الشمال والشرق وانتقل من ثم الى الجنوب وخان يونس، ومؤخرا اعلن انه زج بلوائين جديدين في المعركة، وهذا يعني ان هناك معركتين جديدتين غير المعارك المستمرة على ست جبهات حتى الان، وسوف نرى في الايام القادمة اين هما الجبهتان الجديدتان.

واوضح اللواء شحيتلي: على ما يبدو انه سوف يذهب جنوبا باتجاه رفح، والصورة النهائية التي يريد ان يظهرها هي ان الجيش الاسرائيلي اصبح منتشرا في شمال وجنوب غزة وبالتالي حقق انتصارا، وهذا بالمظهر الخارجي، لينتقل بعدها بالحديث عن وقف اطلاق النار وغير ذلك بعد ان يكون قد اعطى صورة.

واشار الى انه يريد صورة دبابة اسرائيلية على معبر رفح من الداخل ليقول انه وصل الى الحدود المصرية، ويريد صورة على شاطئ المنطقة الجنوبية لغزة ليقول انه احتل كامل قطاع غزة.

واعتبر الخبير العسكري والاستراتيجي اللواء عبد الرحمن شحيتلي ان العدو لا ينسحب من منطقة، وانما بعد الهجوم يقوم بتثبيت القوى واعادة تنظيم قواته بانتظار المرحلة التالية، التي يتم الحديث الان على انها المرحلة الثالثة.

واوضح اللواء شحيتلي ان المرحلة الثانية كانت في خان يونس وجنوب غزة والمرحلة الثالثة يريد الوصول بها الى معبر رفح والشاطئ الجنوبي لقطاع غزة.