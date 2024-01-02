الأديب كعدي: الشهادات الكربلائية بكامل تفاصيلها يمثلها القائد سليماني

العالم – خاص بالعالم

وأشار كعدي إلى أن هذه الشهادة اليوم يمثلها بكامل تفاصيلها القائد قاسم سليماني الذي علمنا كيف تكون القيادة، وعلمنا كيف يكون الجهاد، وعلمنا كيف يكون الموت في سبيل الامة، وفي سبيل الاوطان.

ولفت كعدي إلى أننا اليوم نمر بملحمة تسمى "ملحمة غزة"، الملحمة التي لم يرى مثلها التاريخ في العالم حتى اليوم، وقد قام بها الامريكيون، من هم الامريكيون؟ هم شيطان على الارض، شيطان في الامم كلها، اليوم ويقوم بها الصهاينة من مهمتهم انهم يعيشون من أجل الارهاب ولو سئلنا أي أمة تمتاز بالارهاب، لقلنا بدون تردد"اليهود".

واعتبر كعدي أن اليهود هم امة يمتازون بالارهاب ويمتازون بالقتل ولهم لذة في هذه العمليات التي لا تمت للإنسانية بأي صلة.

وقال كعدي: أنا كمسيحي أقول، كان من السهل عليهم ان يصلبوا المسيح.. أبعد يهمهم قتل ثمانية اطفال واكثر من 25000 شهيد و50000 أو 60000 مصابا، فهؤلاء المجرمون لهم اكثر من صفة الارهاب، هم والامريكيون، انا اقول ذلك بكثير، لا من التحفظ ،بل بكثير من الدقة.

وشدد كعدي قائلا: هنا أعيد القول أن القاسم سليماني بغيابه اليوم عن ملحمة غزة، كنا نحن بحاجة إليه لكي يعرف العالم ان هذا القائد العظيم الفذ له مكانته في تدبير الامور، لو كان القاسم أعني القائد قاسم سليماني موجودا بيننا اليوم لكانت الامة العربية اليوم براحة تامة، ولكن عرف هؤلاء المجرمون ماذا يفعلون بالغدر لانهم اهل الغدر وأهل القتل واهل الارهاب ولا يوجد في الدنيا كلها لم يكن في الدنيا قاطبة إرهابا أكثر من هذا الارهاب في العالم.

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