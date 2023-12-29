آلاف الأردنيين يطالبون بوقف العدوان على غزة

العالم – خاص بالعالم

من كل مدن ومحافظات الأردن تظاهر الآلاف من الأردنيين أمام مجلس النواب لمطالبته بالضغط على الحكومة الأردنية بإلغاء جميع الاتفاقيات الموقعة او المنوي توقيعها مع الاحتلال الصهيوني.

وقال علي ابو السكر عضو مجلس جبهة العمل الإسلامي: طالب بمواقف واضحة جدا بانهاء هذه الاتفاقيه تماما وان يغلق ملف هذه الاتفاقية بالكامل امام الشعب الاردني، ما عدا هنالك من اتفاقيات ما عدا هنالك ما وقع بيننا وبين اليهود".

لم تتوقف المطالبات عند هذا الحد بل ان المشاركين والمنظمين للمظاهرة طالبوا بان يتم دعم المقاومة بجميع الأشكال والطرق الممكنة لمساعدتها بالصمود امام حرب الإبادة التي تمارسها عصابات الاحتلال بحق الآهل في فلسطين عامة وغزة بشكل خاص.

كما طالبوا بوقف حركة الجسر البري الذي يربط الأردن مع الأراضي الفلسطينية المحتلة لوقف عمليات تصدير الخضار والفواكة إلى الكيان الصهيوني.

وقال مراد العضايلة امين عام حزب جبهة العمل الإسلامي:" آن الأوان أن تلغى كل الاتفاقيات كوادي عربة واتفاقيات الغاز وكل الاتفاقيات السياسية والاقتصادية، وآن الأوان ان توقف العلاقات الاقتصادية وآن الأوان ان يتم وقف تصدير الخضار والفواكه وآن الأوان ان يوقف ما يسمى بالجسر البري الى الكيان الصهيوني".

وقال صلاح القضاة امين عام حزب المستقبل والحياة:"نحن على ابواب حرب مع هذا الكيان المحتل وهو يصرح وما أعلنه على لسان الكيان وقيادته ليبرمان وزير الخارجية الاسبق للكيان والذي يقول علينا الاستعداد للحرب مع الاردن، وبالتالي لا يعقل ان يبقى الاردن مسترخيا ومتكأً على اوهام اتفاقية وادي عربة لان هذا العدو لا يؤمن واجبه ولا يؤمن غدره ولذلك على الدولة الاردنية ان تستعد كل الاستعداد للمرحلة القادمة".

التواجد الأمني الكبير وقف حاجزا أمام المتظاهرين لمنع وصولهم إلى دار رئاسة الوزراء.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...