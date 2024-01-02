نساء اليمن تتظاهرن باليوم العالمي للمرأة المسلمة دعما لطوفان الأقصى

العالم – خاص بالعالم

وخلال التظاهرة أكدت نساء اليمن موقفهن الثابت والداعم للقضية الفلسطينية وتأييدهن الكامل لخيارات القيادة في مواجهة العدو الصهيوني ونصرة طوفان الأقصى. قدوة بالزهراء عليها السلام في مواجهة الطغاة والثبات على الحق.

تظاهرة نسائية حاشدة شهدتها العاصمة صنعاء و المحافظات الحرة في ذكرى ميلاد السيدة فاطمة الزهراء عليها السلام احياءا لليوم العالمي للمرأة المسلمة وتأييدا لخيارات القيادة في مواجهة الكيان الصهيوني وتأكيد الموقف الداعم لنصرة القضية الفلسطينية وطوفان الأقصى.

الخروج النسائي يأتي في إطار السير على طريق الزهراء عليها السلام في الصبر على موقف الحق ومواجهة الظلم والطغيان والتمسك بالمبادىء والقيم الفاضلة لارساء قواعد الحياة الثابتة في انتهاج الخير وتأسيس دروب العزة والتضحية في سبيل الحرية والكرامة ومواجهة المستكبرين في كل زمان ومكان.

فلسطين كانت حاضرة ضمن انشطة وفقرات متنوعة رفعت خلالها الاعلام وشعارات المقاطعة للمنتجات الإسرائيلية والأمريكية ورددت فيها هتافات بالمناسبة ونصرة الشعب الفلسطيني.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...