وقفة تضامنية مع أهالي غزة في مخيم اليرموك بدمشق

العالم – خاص بالعالم

تضامنا مع اهلنا في غزة و تنديدا بالحرب المستمرة منذ اكثر من ٨٥ يوما ، حشد جماهيري من عاصمة الشتات في مخيم اليرموك بالعاصمة السورية دمشق، خرج معبرا عن غضبه بالاباده التي يتعرض لها اطفال ونساء غزة امام صمت العالم.

وقال محمد عويس امين حركة فلسطين حره في لبنان نحن نتضامن مع انفسنا ومع اخواننا في في غزة نتضامن مع انفسنا وقد أتينا لنقول لهم اننا نقدّر كل لحظة الم يتألمونها ونحن نحزن ونتألم على ارتقاء الشهداء لكن في نفس الوقت نقول ان التضحيات كبيرة ومجزية"

بلباس عسكري استعرضت 'حركة فلسطين حرة' احدى فصائل المقاومة الفلسطينية في دمشق، مئات المقاتلين في صفوفها، في رساله واضحة على جهوزية كل الشباب الفلسطيني في الخارج ، و على تبني خيار المقاومة حتى النصر والتحرير.

وقال خالد عبد المجيد الامين العام لجبهة النضال الشعبي الفلسطيني: نرسل رسالة الى اهلنا في قطاع غزة والضفة الغربية وكل أرجاء فلسطين ونرسل رساله الى المقاومة التي حققت الانتصار الكبير على العدو الصهيوني، وأذلت هذا الكيان.. وبعد 85 يوم فان الكيان لم يستطع ولا جيشه ولا هذه الغطرسة الصهيونية ان تحقق اي هدف من الاهداف".

رفع المشاركون الاعلام الفلسطينية واليافطات التي طالبت بوقف حرب الابادة وطالبت المجتمع الدولي التوقف عن صمته ومعاقبه العدو الصهيوني على جرائمه، كما طالبت بوقف كل اشكال التطبيع مع هذا الكيان المجرم.

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