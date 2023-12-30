عبد الرحمن الزغل، أصغر أسير هشّم الاحتلال جمجمته

العالم – خاص بالعالم

عبد الرحمن الزغل ذوالاعوام الاربعة عشر أحد أصغر السجناء الفلسطينيين الذين أطلق الاحتلال الإسرائيلي سراحهم.



بعد مرور أسابيع، لا تزال حياة الزغل بعيدة تماما عن حياة أي من أقرانه إذ يتعافى من إصابات خطيرة في الدماغ أصيب بها يوم اعتقاله.

ومن بين مئتين واربعين فلسطينيا أفرجت عنهم سلطات الاحتلال خلال هدنة في تشرين الثاني نوفمبر؛ كان الزغل واحدا من بين مئة واربعة اطفال تحت سن الثامنة عشر عاما.

وأظهرت سجلات إسرائيلية أن أكثر من نصف الفلسطينيين المفرج عنهم في إطار اتفاق التبادل كانوا محتجزين دون توجيه اتهامات إليهم.

وقالت الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال إن جيش الاحتلال الإسرائيلي احتجز نحو ثلاثة عشر ألف طفل فلسطيني، معظمهم تقريبا من الفتية منذ عام2000 .

واعتبرت الحركة ان جيش الاحتلال يتواجد في كل مكان يتجه اليه طفل فلسطيني لممارسة نوع من السيطرة على حياته.



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