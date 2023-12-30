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عبد الرحمن الزغل، أصغر أسير هشّم الاحتلال جمجمته

السبت ٣٠ ديسمبر ٢٠٢٣ - ٠٣:٤٧ بتوقيت غرينتش

أحلام القصّر الفلسطينيين المفرج عنهم في مهب الريح في ظل احتلال بربري لا يفرق بين بشر ولا حتى حجر.

العالم خاص بالعالم

عبد الرحمن الزغل ذوالاعوام الاربعة عشر أحد أصغر السجناء الفلسطينيين الذين أطلق الاحتلال الإسرائيلي سراحهم.

بعد مرور أسابيع، لا تزال حياة الزغل بعيدة تماما عن حياة أي من أقرانه إذ يتعافى من إصابات خطيرة في الدماغ أصيب بها يوم اعتقاله.

ومن بين مئتين واربعين فلسطينيا أفرجت عنهم سلطات الاحتلال خلال هدنة في تشرين الثاني نوفمبر؛ كان الزغل واحدا من بين مئة واربعة اطفال تحت سن الثامنة عشر عاما.

وأظهرت سجلات إسرائيلية أن أكثر من نصف الفلسطينيين المفرج عنهم في إطار اتفاق التبادل كانوا محتجزين دون توجيه اتهامات إليهم.

وقالت الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال إن جيش الاحتلال الإسرائيلي احتجز نحو ثلاثة عشر ألف طفل فلسطيني، معظمهم تقريبا من الفتية منذ عام2000 .

واعتبرت الحركة ان جيش الاحتلال يتواجد في كل مكان يتجه اليه طفل فلسطيني لممارسة نوع من السيطرة على حياته.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...

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