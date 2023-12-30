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الذكرى السنوية الـ3 لرحيل الفيلسوف الاسلامي البارز آية الله مصباح يزدي

السبت ٣٠ ديسمبر ٢٠٢٣ - ٠٣:٤١ بتوقيت غرينتش

اقيم في العاصمة الايرانية طهران وبرعاية الرئيس الايراني ايراهيم رئيسي ملتقا لتأبين العالم الدينية الكبير والفيلسوف البارز آية الله الشيخ محمد تقي مصباح يزدي، حيث اعتبر رئيسي ان من خصائص آیة الله مصباح یزدي هی تنفیذ التکالیف والمهام الدینیة والثوریة بدون الخوف من اشاعة الاتهامات واثارة الأجواء ضده.

العالم خاص بالعالم

كان العلامة مصباح يزدي يتكلم على أساس الحكمة، وكانت رؤية الحرة وتفكيره الحديث مبنيا على المبادئ.

بهذه العبارات نعت الرئيس الايرائي ابراهيم رئيسي العلامة الراحل الشيخ محمد تقي مصباح يزدي المفكر الاسلامي البارز في الذكري السنوية الثالثة على رحيله.

قاعة المؤتمرات الرئيسية في طهران استقبلت اعداد كبيرة من المفكرين والشخصيات الاسلامية البارزة من ايران و خارجها لتأبين الشيخ الرحل ..انه الملتقي الدولي الثالث لتأبين استاذ الفكر الشيخ محمد تقي مصباح يزدي الذي رعاه رئيس الجمهورية ابراهيم رئيسي.

اكد المشاركون في هذا الملتقى ان من خصائص آية الله مصباح يزدي هي تنفيذ التکاليف و المهام الدينية و الثورية بدون الخوف من اشاعة الاتهامات و اثارة الأجواء ضده.

لم تغب الحرب علي غزة عن حديث رئيسي حيث اكد ان استمرار الجزائم الصهيونية لم تحقق انجازا لها ففي غزة تبين انتصرت فلسطين، ومنيت إسرائيل بهزيمة لا تعوض

يذكر ان آية الله الشيخ محمد تقي مصباح اليزدي. فيلسوف وعالم ديني بارز ومؤسس مؤسسة الإمام الخميني للتعليم والبحث العلمي، وهو كان من اعضاء مجلس خبراء القيادة في إيران وأحد أبرز علماء الدين الإيرانيين، و هو ايضا من تلامذة المفسر والفيلسوف الإسلامي محمد حسين الطباطبائي، وعُدَّ من أشهر الفلاسفة من علماء مدرسة اهل البيت عليهم السلام خلال حياته.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...

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