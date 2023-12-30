مخيّم الفوار.. الإحتلال يقتل فلسطينيا بزعم تنفيذه عملية دهس

العالم – خاص بالعالم

وقال جيش الاحتلال ان الشاب قام بعملية دهس عند مدخل مخيم الفوارا لجنوبي ما ادى لاصابة اثنين من الجيش الاسرائيلي.

جيش الاحتلال نفذ العديد من عمليات الاقتحام لعدة مناطق وبلدات في الضفة الغربية المحتلة، تخللها اعتداءات وتنكيل بالمواطنين، واقتحمت قوات الاحتلال مدينة الخليل جنوب الضفة، وداهمت منازل الاهالي.

فيما اندلعت مواجهات بين المواطنين وقوات الاحتلال في بلدة عزون، شرق قلقيلية، واطلق جيش الاحتلال الرصاص الحي وقنابل الصوت، والغاز السام المسيل للدموع، على الاهالي، وفي مخيم الجلزون شمال رام الله، اعتقل ما لا يقل عن اربعة عشر فلسطينياً بعد أن قامت بمداهمة عدد من المنازل وتفتيشها.

وفي نابلس اقتحمت قوات الاحتلال قريتي سالم وروجيب شرق المدينة، ونفذت فيها عمليات دهم وتفتيش للمنازل. وفي بلدة بيتا جنوبي نابلس نفذ جيش الاحتلال حملات مداهمة لمنازل الاهالي.



نادي الاسير الفلسطيني اعلن ارتفاع عدد المعتقلين في الضفة الغربية إلى 4860 معتقلا منذ السابع من تشرين الأول - أكتوبر الماضي، مؤكدا أن أحد الذين اعتقلهم الجيش الإسرائيلي كان فتى جريحا جرى اعتقاله من سيارة الإسعاف.

كما أشار إلى أن قوات الاحتلال أخطرت منازل عائلات ثلاث شهداء بالخليل بعد اقتحامها، وأبلغتهم بالهدم خلال الأيام المقبلة.

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