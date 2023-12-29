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حرس الثورة ينفي استشهاد 11 من مستشاريه بقصف مطار دمشق

حرس الثورة ينفي استشهاد 11 من مستشاريه بقصف مطار دمشق
الجمعة ٢٩ ديسمبر ٢٠٢٣ - ٠٥:٥٢ بتوقيت غرينتش

فنّد المتحدث باسم حرس الثورة الاسلامية العميد رمضان شريف الشائعات الاعلامية التي تحدثت عن استشهاد مستشارين عسكريين للحرس الثوري في قصف مطار دمشق، قائلا ان هذه المزاعم لا اساس لها وننفيها نفيا قاطعا.

العالم _ إيران

وكانت بعض وسائل الاعلام العربية قد زعمت بأن 11 مستشارا عسكريا للحرس الثوري قد استشهدوا في قصف تعرض له مطار دمشق.

وكانت بعض وسائل الاعلام أفادت مساء الخميس ان طائرات حربية "إسرائيلية" شنت هجوماً صاروخياً على مواقع في محيط العاصمة السورية دمشق.

واشارت بعض وسائل الاعلام بإطلاق طائرات "إسرائيلية" عدة صواريخ من فوق أراضي الجولان السوري المحتل، مستهدفة بعض المواقع جنوب العاصمة دمشق، وتمكنت الصواريخ الاعتراضية لسلاح الدفاع الجوي السوري من التصدي لمعظم الصواريخ المعادية.

فيما أفادت وكالة الأنباء السورية “سانا” مساء الخميس بسماع دوي انفجارات في سماء العاصمة السورية دمشق.

في المقابل قالت وسائل اعلام مناوئة لسوريا أن "اسرائيل" استهدفت مطار دمشق الدولي.

يشار إلى أن العمل بمطار دمشق عاد مساء الخميس بعد استهدافه في وقت سابق.

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