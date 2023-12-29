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القسام تنفذ كمائن نوعية وتفجر 20 آلية للاحتلال

الجمعة ٢٩ ديسمبر ٢٠٢٣ - ٠٥:٥٠ بتوقيت غرينتش

أعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، تنفيذ كمائن نوعية وتفجير حقول ألغام، ضد قوات الاحتلال الصهيوني، اليوم الجمعة، في محاور التوغل في قطاع غزة، وفجّرت المزيد من الدبابات والآليات الصهيونية، وأسقطت طائرة استطلاع إسرائيلية.

العالم- فلسطين

وبثت كتائب القسام مساء اليوم الجمعة مشاهد لطائرة (Skylark-2) التي تم الاستيلاء عليها أثناء مهمة استخباراتية لها شمال تل الزعتر شمال قطاع غزة.

وقالت الكتائب في بلاغٍ عسكري، إنّ مجاهديها يخوضون اشتباكات ضارية في منطقتي الشعف وجبل الريس شرق مدينة غزة، وتمكنوا من تفجير عبوة مضادة للأفراد في قوة صهيونية راجلة.

كما تمكن مجاهدو القسام من استهداف قوة أخرى متحصنة في مبنى بقذيفة TBG موقعين في صفوفهم عددًا كبيرًا من القتلى والجرحى.

وأكدت الكتائب خلال الـ 48 ساعة الماضية من استهداف 20 آلية صهيونية متوغلة في منطقتي الدرج والتفاح ليرتفع عدد الآليات المستهدفة في تلك المنطقتين إلى 72 آلية.

كتائب القسام تدك تجمعاً لآليات وجنود الاحتلال شرق مدينة خانيونس بقذائف الهاون.

وقالت كتائب القسام: بعد عودة مجاهدينا من مناطق الاشتباك… أكدوا تدمير دبابتين صهيونيتين من نوع ميركفاه بقذائف “الياسين 105” بمدينة خانيونس جنوب قطاع غزة.

وأعلنت كتائب القسام إسقاط طائرة استطلاع من طراز (Skylark-2) كانت في مهمة استخباراتية للعدو في بيت حانون شمال قطاع غزة.

وأكدت كتائب القسام، في بلاغ عسكري، تمكنها من استهداف قوة صهيونية خاصة متحصنة في مبنى شمال مخيم البريج بالقذائف المضادة للتحصينات والاشتباك معها من مسافة صفر وإيقاع أفرادها بين قتيل وجريح.

واستهدفت جرافة صهيونية من نوع D9 بقذيفة “الياسين 105” شمال مخيم البريج، مؤكدة تحقيق إصابات مباشرة فيها.

وتمكن مجاهدو القسام من تفجير حقل ألغام مكون من 4 عبوات “برميلية” وعبوة مضادة للأفراد “تلفزيونية” في قوة مشاة صهيونية وعدد من الآليات العسكرية شمال مخيم البريج وسط قطاع غزة مما أوقعهم بين قتيل وجريح.

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