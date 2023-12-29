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قوات الاحتلال تغلق الأحياء القريبة من المسجد الأقصى لمنع وصول المصلين

الجمعة ٢٩ ديسمبر ٢٠٢٣ - ٠٥:٣٠ بتوقيت غرينتش

أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي الأحياء القريبة من المسجد الأقصى المبارك في محاولة لمنع وصول المصلين إليه، وقد اعتدى جنود الاحتلال على فلسطينيين حاولوا الصلاة في المسجد الأقصى، وحول مدينة القدس المحتلة إلى ثكنة عسكرية في ظل تصاعد التوتر الأمني فيها.

العالم خاص بالعالم

هذا حال المرابطين والمصلين في ظل اغلاق كافة الشوارع والطرقات المؤدية الى ابواب البلدة القديمة والمسجد الاقصى المبارك يزحفون علهم ينجحون للوصول اليه واداء الصلاة وكسر الحصار المفروض علية من قبل الاحتلال لصالح المستوطنين.

ضرب وسجل واطلاق قنابل ?? الصوت والدموع اضافة للمياة العادمة هذا ما يتعرض الية المرابطون بحي وادي الجوز.

مئات من عناصر الشرطة اقتحمت الحي واغلاقة لمنع وصول المصلين واغلاق كافة الاحياء القريبة من الاقصى المبارك كحي راس العامود والشياح والصوانة والشيخ جراح

تحويل المدينة الى ثكنة عسكرية محاولة الاحتلال للسيطرة عليها تحسبا من أنفجار قادم وفق تقارير أمنية

التفاصيل في الفيديو المرفق ...

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