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عدد زوار الأربعين من ايران سيصل لـ'10' ملايين خلال الاعوام الـ10القادمة

عدد زوار الأربعين من ايران سيصل لـ'10' ملايين خلال الاعوام الـ10القادمة
الجمعة ٢٩ ديسمبر ٢٠٢٣ - ٠٦:٠١ بتوقيت غرينتش

قال رئيس اللجنة المركزية للزيارة الاربعينية في ايران السيد مجيد مير احمدي ان عدد الزوار الايرانيين وغير الايرانيين الذين سيتوجهون من ايران لأداء الزيارة الاربعينية وزيارة العتبات المقدسة في العراق، سيصل الى 10 ملايين شخص خلال السنوات العشرة القادمة.

العالم _ إيران

واضاف مير احمدي في كلمة القاها امام اجتماع شعبي للاحتفاء بخدام مراسم الزيارة الاربعينية ان مئة الف زائر باكستاني عبروا الاراضي الايرانية نحو اداء الزيارة الاربعينية خلال العام الحالي، وقد أعربوا عن رضاهم من الخدمات التي قدمت لهم في المواكب داخل ايران حين مرورهم، كما ان معظم هؤلاء الزوار دخلوا الاراضي الايرانية بدون حافلات نقل الركاب ولذلك بذلت القوات الجوية للجيش الايراني والحرس الثوري، قصارى جهدها لنقلهم جوا لمسافة 2000 كيلومتر الى منطقة شلمجة الحدودية مع العراق.

وتابع مير احمدي ان عدد المسلمين حول ايران والعراق يبلغ اكثر من 700 مليون شخص اكثر من 200 مليون منهم من المسلمين الشيعة والسنة العشاق لاداء الزيارة الأربعينية، وقد قال وزير الداخلية الباكستاني لنظيره العراقي لو ان الظروف كانت مؤاتية لوصل عدد زوار الزيارة الاربعينية الباكستانيين الى 500 الف زائر هذا العام.

وتابع حسيني " على أية حال فان عدد الزوار ( الايرانيين والعراقيين) الذين سيدخلون العراق عبر ايران، سيصل الى 10 ملايين زائر حتى السنوات العشرة القادمة".

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