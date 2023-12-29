فيديو للتاريخ.. هكذا أشعلت القسام النيران بقوات الاحتلال في غزة

العالم - فلسطين

استهدفت كتائب القسام 20 آلية عسكرية إسرائيلية خلال الساعات الـ48 الماضية في منطقتي الدرج والتفاح بمدينة غزة، مع خوضها اشتباكات ضارية مع قوات الاحتلال في منطقتي الشعف وجبل الريس شرق مدينة غزة.

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كما فجرت عبوة مضادة للأفراد في قوة راجلة إسرائيلية، واستهدفت قوة أخرى متحصنة في مبنى بقذيفة "تي بي جي" موقعين في صفوفهم عددا كبيرا من القتلى والجرحى.

وأكدت كتائب القسام تدمير دبابتين إسرائيليتين من نوع "ميركافا" بقذائف "الياسين 105" وقصف تجمع لآليات وجنود للاحتلال بقذائف الهاون في خان يونس جنوبي القطاع، بالإضافة إلى إسقاط طائرة استطلاع من طراز "سكاي لارك-2" كانت في مهمة استخباراتية لجيش الاحتلال في بيت حانون.

كما فجرت حقل ألغام في قوة مشاة لجيش الاحتلال وآليات عسكرية شمال مخيم البريج، وسط القطاع وأوقعت عناصرها بين قتيل وجريح.

وأعلنت الكتائب استهداف جرافة إسرائيلية من نوع "دي9" (D9) بقذيفة "الياسين 105" شمال مخيم البريج، وقالت إنها أصابتها بشكل مباشر.