الرد الإيراني على جريمة اغتيال الشهيد الموسوي محطّ اهتمام الإعلام العبري

العالم – العين الإسرائيلية

وألقى البرنامج الضوء على جريمة اغتيال الشهيد رضي موسوي المستشار العسكري الايراني باعتداء صهيوني على سوريا، التي ما زالت تأخذ حيّزا واسعا من الاهتمام في الاعلام الاسرائيلي الذي رأى ان ايران تستمر في الحاق الضرر بالكيان.



وتطرق البرنامج لحديث أحد الجنرالات الصهاينة السابقين رأى أن جريمة اغتيال الشهيد رضي موسوي من قبل الاحتلال يعتبر رسالة للإيرانيين الذين يشنون حربا إقليمية على الكيان.



وفيما يتعلق بما ذهب إليه الإعلام العبري بأن جريمة اغتيال الشهيد رضي موسوي رسالة ورد على الحرب الاقليمية التي تشنها ايران على الكيان، أكد علي مراد الباحث في الشأن الاسرائيلي من بيروت ان تعليقات الاعلام الصهيوني على عملية اغتيال الشهيد موسوي كانت متوقعه من ناحية محاولة تحميل كل شيء الآن.

ولفت مراد إلى أن موضوع الخسائر التي يتكبدها العدو في غزة والضربات التي يتلقاها بشمال فلسطين المحتلة يريد من خلالها ان يتهم ايران حصرا، لكن هنالك اعتراف بانه لولا الدعم التسليحي والمادي الذي تقدمه الجمهورية الاسلامية الايرانية لفصائل المقاومة لما كانوا قد تكبدوا كل هذه الخسائر، ولكن من اللافت في حديث الجنرال الصهيوني، بانه كان يتحدث عن موضوع ما صرّح به السيد عبد اللهيان حول تهديد الكيان الصهيوني بالرد فهم يأخذون بهذه التهديدات على محمل الجد، ويتوقعون، فكل ما يصرحون به منذ عملية الاغتيال حتى الآن تشي بأنهم يترقبون ردا على عملية الاغتيال هذه.

كما رصد البرنامج ما يجري بالميدان في قطاع غزة حيث يتكبد جيش الاحتلال الاسرائيلي الخسائر البشرية الهائلة على يد المقاومين الفلسطينيين الذين ما زالوا حتى الان يمتلكون القدرات القتالية والاسلحة الكافية لهذه المواجهة.

ضيف البرنامج:

-علي مراد الباحث في الشان الاسرائيلي من بيروت

التفاصيل في الفيديو المرفق ...