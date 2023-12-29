وزير صناعة ايران: ندخل لأول مرة سوق أوراسيا التي تضم 170 مليون نسمة

العالم _ إيران

صرح وزير الصناعة الايراني أن الدول الخمس الأعضاء في الاتحاد الاقتصادي الأوراسي بحاجة الى قدرات ايران في مختلف المجالات، بما فيها الصناعية والاقتصادية.

واشار علي ابادي الى الأولويات في اتفاقية التجارة الحرة بين إيران وأوراسيا موضحا بأنه تم تحديد القواعد في هذه الاتفاقية التي يكون فيها التوريد من الموردين المحليين أولوية، ولكن على أي حال، تم توفير بيئة تنافسية للجميع .

كما اكد على أن هذه الاتفاقية أتاحت فرصة جيدة ومساحة لجميع الفعاليات الاقتصادية، وخاصة التجار والمصنعين، لاختراق الأسواق الكبيرة للدول الأعضاء في الاتحاد والتي ينبغي أن تستفيد أكثر من غيرها.

وافاد انه سيعقد قريبا في وزارة الصناعة والمناجم والتجارة اجتماعا لاستعراض مختلف جوانب هذه الاتفاقية ومناقشة تفاصيلها وفوائدها.

يشار الى انه على هامش قمة الاتحاد الاقتصادي الأوراسي في سانت بطرسبرغ بروسيا، تم توقيع موخرا على أول اتفاقية تجارة حرة بين إيران والاتحاد الاقتصادي الأوراسي (5كانون الاول/ديسمبر2023) من قبل وزير الصناعة والمناجم والتجارة الإيراني ومسؤولين من 5 دول أعضاء في هذا الاتحاد واللجنة الاقتصادية الأوراسية.

وبموجب اتفاقية التجارة الحرة هذه، ومن أجل زيادة التجارة بين وتوسيع التعاون بين الاطراف الموقعة بالإضافة إلى تسهيل التجارة وإزالة الحواجز غير الجمركية، سيتم إلغاء الرسوم الجمركية على الواردات من حوالي 87٪ من السلع.

ويعتبر الاتحاد الاقتصادي الأوراسي، الذي تبلغ وارداته من العالم 388 مليار دولار، سوقا كبيرا جدا قريبا من إيران، وزيادة العلاقات بينهما ستسمح لايران بالاستفادة القصوى من هذه السوق المحتملة والكبيرة.