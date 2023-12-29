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مراسل العالم: استهداف قاعدة 'الشدادي' الأميركية جنوب الحسكة
الجمعة ٢٩ ديسمبر ٢٠٢٣ - ٠٧:٠١ بتوقيت غرينتش
أفاد مراسل قناة العالم الاخبارية في سوريا بإستهداف القاعدة الأميركية في مساكن الجبسة العمالية بالشدادي جنوب الحسكة مساء اليوم الجمعة.
العالم - سوريا
تصنيف :
أهم الأخبار
العالم الاسلامي
سوریا
كلمات دليلية :
قاعدة
جنوب الحسكة
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