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مراسل العالم: استهداف قاعدة 'الشدادي' الأميركية جنوب الحسكة

مراسل العالم: استهداف قاعدة 'الشدادي' الأميركية جنوب الحسكة
الجمعة ٢٩ ديسمبر ٢٠٢٣ - ٠٧:٠١ بتوقيت غرينتش

أفاد مراسل قناة العالم الاخبارية في سوريا بإستهداف القاعدة الأميركية في مساكن الجبسة العمالية بالشدادي جنوب الحسكة مساء اليوم الجمعة.

العالم - سوريا

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