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"سجد قبل الموت"..لحظة استشهاد مقاوم استهدفه الاحتلال بغزة

السبت ٣٠ ديسمبر ٢٠٢٣ - ٠٧:٠٧ بتوقيت غرينتش

استهدفت طائرة مسيرة تابعة للاحتلال الإسرائيلي، أحد رجال المقاومة الفلسطينية في مدينة خان يونس، ما أدى إلى استشهاده.

العالم - فلسطين

وعرضت القناة الـ14 الإسرائيلية، مقطع فيديو مصور لأحد المقاومين الفلسطينيين في مدينة خانيونس جنوبي قطاع غزة، وهو يسجد بعد إصابة خطيرة تعرض لها، من قبل طائرة إسرائيلية، حيث كانت طائرة مسيّرة للاحتلال تلاحق المقاوم الذي تلقى إصابة خطرة بعد أن ألقت عليه المسيّرة قذيفة مباشرة.

وقبل أن يحتمي المقاوم الفلسطيني الشهيد قرب أحد الأبنية، ظهر وهو يرفع سبابته فيما يبدو أنه يلقي الشهادة، قبل أن يسجد مطولًا قبل لحظات من استشهاده.

وفي وقت سابق، أعلنت كتائب القسام الذراع العسكري لحركة المقاومة الفلسطينية "حماس"، أن مجاهدي القسام يخوضون اشتباكات في منطقتي الشعف وجبل الريس شرق مدينة غزة.

وقالت المقاومة في بيان لها، إن "مجاهدي القسام يخوضون اشتباكات ضارية في منطقتي الشعف وجبل الريس شرق مدينة غزة ويفجرون عبوة مضادة للأفراد في قوة صهيونية راجلة".

وتابع البيان أن "المجاهدين يستهدفون قوة أخرى متحصنة في مبنى بقذيفة "TBG" موقعين في صفوفهم عددا كبيرا من القتلى والجرحى".

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