مقاومة غزة وقلق نتنياهو من المرحلة التالية

العالم - مع الحدث

كيف سيكون شكل المرحلة التالية التي يريدها بايدن ويؤجل نتنياهو بحثها بضغط من شركائه في الحكومة؟

هل يذهب وفد حماس الی القاهرة لتسليم ملاحظات قادة الفصائل حول الاسری ووقف العدوان؟

ماذا عن جولة بلينكن الاسبوع المقبل للمنطقة مع التحذيرات الاميركية المسبقة من التصعيد؟

هذه الاسئلة كانت محور نقاش أحدث حلقة من برنامج مع الحدث الذي يبث علی شاشة قناة العالم الاخبارية.

وشارك في نقاش موضوع هذه الحلقة كل من المتحدث باسم الجهاد الاسلامي محمد حاج موسی، واستاذ العلوم السياسية في جامعة بيرزيت د. سعيد نمر.