مسؤول مصري : تبادل السفراء بين مصر وإيران سیحدث قريبا

العالم - ايران

ولفت السفير رحا احمد حسن ، في حديث لوكالة "سبوتنيك" الروسية، إلى أن تهنئة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بعد فوزه بالانتخابات الرئاسية الأخيرة، يعني أن العلاقات وصلت إلى أعلى مستوى.

وأضاف أنه خلال اتصال الرئيس الإيراني بالسيسي، ناقش العديد من الأمور من بينها إعادة العلاقات بين البلدين، وكذلك الملفات الإقليمية في غزة والبحر الأحمر.

ولفت رخا إلى أن "مستوى العلاقات بين البلدين في الوقت الراهن، يشير إلى أن إعادة السفراء إلى البلدين باتت قريبة، فيما يمكن فهم حديث سلطان عمان هيثم بن طارق بأنه تماشيا مع الجهود المبذولة في المنطقة أو أنه تطرق للملف والنتائج التي تترتب على إعادة العلاقات".

وراى أن إعادة السفراء للبلدين يمكن أن تأتي عقب آداء الرئيس السيسي اليمين الدستورية للفترة الرئاسية الجديدة.

وأشار إلى أن إعادة العلاقات بين البلدين يعد بمثابة استكمال الدائرة، خاصة بعد التقارب الذي جرى مؤخرا بين السعودية وإيران، والعمل على حل الأزمة اليمنية.

وتمثل استعادة العلاقات بين طهران والعواصم العربية خطوة محورية في استقرار المنطقة، إذ تقطع الطريق على "الفزاعة" التي كانت تستخدمها واشنطن في المنطقة، والتي استمرت على أساسها في استنزاف الدول العربية، وفق خبراء.