بالفيديو.. العراق يحيي الذكرى الرابعة لاستشهاد قادة النصر

العالم - العراق

واشار مدير مكتب العالم في بغداد الى ان منذ امس بدءت الفعاليات من خلال مسيرات في مختلف المحافظات العراقية وايضا الندوات التي اقيمت في البصرة وذى قار وباقي المحافظات.

واضوح انه في مديريت اعلام الحشد الشعبي هناك مهرجان لاحياء الذكرى الرابعة لاستشهاد قادة النصر بمشاركة غفيرة من الشخصيات والقادة السياسيين والامنيين ورؤساء العشائر.

وبين انه من المقرر ان يلقي القادة السياسيين كلمات من بينهم رئيس وزراء العراق الاسبق نوري المالكي ورئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض، وكلمة لسفير الجمهورية الاسلامية في العراق محمد كاظم آل صادق.

المزيد بالفيديو المرفق..