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شعوب المغرب العربي تطالب حكوماتها بطرد سفراء واشنطن

السبت ٣٠ ديسمبر ٢٠٢٣ - ٠١:٥٣ بتوقيت غرينتش

لم تتوقف شعوب المغرب العربي بمطالبة حكوماتها بمواقف اكثر فاعلية ازاء العدوان الصهيوني على قطاع غزة وتصاعدت الاصوات المنادية باسقاط التطبيع وطرد سفراء واشنطن من هذه الدول في حين برز حراك لمحاميين من عدة بلدان مغاربية لملاحقة الاحتلال في المحاكم الدولية.

العالم - المغاربية

غضب شعبي في المغرب لاسقاط التطبيع مع كيان الاحتلال الاسرائيلي على الرغم من تعنت الموقف الرسمي.

تضامن تونسي متواصل مع غزة وتفاؤل بمسار متابعة جرائم حرب الاحتلال في المحاكم الدولية.

انتقادات ليبية للمواقف الامريكية الداعمة تل ابيب ومطالبات شعبية بتطبيق دعوة البرلمان بطرد سفراء الدول المساندة للاحتلال.

غضب شعبي جزائري ازاء دور واشنطن في العدوان على غزة ، ومطالبات بوقف دعمها للكيان الصهيوني.

تنديد شعبي وبرلماني في موريتانيا بدعم الادارة الامريكية للاحتلال ومطالبات بقطع العلاقات مع واشنطن وطرد السفير.

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