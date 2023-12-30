شعوب المغرب العربي تطالب حكوماتها بطرد سفراء واشنطن

العالم - المغاربية

غضب شعبي في المغرب لاسقاط التطبيع مع كيان الاحتلال الاسرائيلي على الرغم من تعنت الموقف الرسمي.

تضامن تونسي متواصل مع غزة وتفاؤل بمسار متابعة جرائم حرب الاحتلال في المحاكم الدولية.

انتقادات ليبية للمواقف الامريكية الداعمة تل ابيب ومطالبات شعبية بتطبيق دعوة البرلمان بطرد سفراء الدول المساندة للاحتلال.

غضب شعبي جزائري ازاء دور واشنطن في العدوان على غزة ، ومطالبات بوقف دعمها للكيان الصهيوني.

تنديد شعبي وبرلماني في موريتانيا بدعم الادارة الامريكية للاحتلال ومطالبات بقطع العلاقات مع واشنطن وطرد السفير.