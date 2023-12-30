فضيحة المرتزقة الفرنسيون في العدوان على غزة تشعل مواقع التواصل

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تسجيلات أظهرت بعض هؤلاء الجنود وهم يشاركون في العدوان الإسرائيلي في فضيحة أثارت انتقادات داخل فرنسا. المرتزقة الفرنسيون يشكلون ثاني أكبر مجموعة مرتزقة تقاتل في جيش الاحتلال منذ بدء العدوان

وفي سياق اخر يواجه كيان الاحتلال الإسرائيلي حرب أهلية ، في ظل الفشل في العدوان على غزة والاوضاع الداخلية. رئيس أركان جيش الاحتلال السابق "دان حالوتس" قال إن الكيان مقبل على فترة صعبة جدا لاسيما بعد الحرب. تمسك بنيامين نتنياهو بإطالة أمد الحرب للهرب من المحاكمة وارتهانه لليمين المتطرف يهدد الحياة السياسية في الكيان. مراقبون يؤكدون بأن الوضع بعد الحرب لن يكون أقل خطورة، لاسيما في الجبهة الداخلية في ظل الانقسام الحاد

الى ذلك فان كابوس الأنفاق الذي يؤرق المستوطنين ينتقل إلى الضفة الغربية ويثير مخاوف كبيرة بينهم. نعم هذا صحيح.. فقد قالت تقارير إن المستوطنين في مستوطنة "بات حيفر" أبلغوا عن سماع أصوات حفر في الليل في مناطق عدة تحت الأرض. مجلس المستوطنة بدأ التحقيق في إمكانية وجود عمليات حفر تحت الأرض وما إذا كانت تتعلق بالأنفاق. موضوع الأنفاق طبعا أصبح كابوسا يلاحق سلطات الاحتلال لاسيما بعد عملية طوفان الأقصى في السابعغ من أكتوبر الماضي

هذا ومع زيادة الوعي في العالم تجاه ما يجري في غزة، مشاهد جديدة غير معتادة بالنسبة للشاعر الغربي. من هذه المشاهد طريقة جديدة ومعبرة لتعريف الناس في الولايات المتحدة بما يحصل ورفضا للعدوان الإسرائيلي. الإعلان الذي اعتمده ناشطون يدعو الاميركيين الى إبقاء اموالهم في البلاد وعدم منحها لحكومة الاحتلال الاسرائيلي.