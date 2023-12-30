الأدميرال كاوياني: جهود الشهيد سليماني اثمرت عن انهاء الهيمنة الأميركية في المنطقة

العالم - ايران

واشار الادميرال كاوياني في ملتقى كوادر القوة البحرية للجيش الايراني الى مخططات الغرب وعملائه ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وقال: يعتقد عملاء الغرب أن اندلاع الاضطرابات سيهز شجرة الجمهورية الإسلامية القوية ونظام الجمهورية الإسلامية سيسقط بهذا المخطط، ومن ثم وبهجوم عسكري لاحتلال البلاد، لكن حنكة قائد الثورة الإسلامية وحضور الشعب، تم القضاء على هذه الفتنة أيضاً.

وأشار كذلك إلى الدور الكبير للشهيد الفريق قاسم سليماني، وقال: استشهاد الفريق سليماني كان دفاعا عن الولاية ونصرة الشعب المظلوم، وإن أكثر الأماكن استنارة وأعلى مكان على وجه الأرض هي إيران الإسلامية، ثورة عرفت رجالاً للثورة والإسلام يضاهيون شهداء الفتوحات الإسلامية، شهداء مثل صياد شيرازي وقاسم سليماني.

وأضاف نائب قائد القوة البحرية للجيش: الشهيد سليماني كان يركز كل أفكاره على أعداء الإسلام، واثمرت جهوده عن انهاء الهيمنة الأميركية في المنطقة.

وفي ختام حديثه، اعتبر الأدميرال كاوياني السيدة فاطمة ازهراء (عليها السلام) نموذجًا للبراءة والطهارة بين نساء العالم، وقال : أن فاطمة الزهراء (سلام الله عليها) نموذج للتقوى، وعند المفكرين الغربيين فهي أحد أعمدة الحركة الإسلامية ولها كرامة أبدية.