شاهد.. هكذا انتصرت الرواية الفلسطينية في أوروبا

العالم - فلسطين

بعد عقود من التضليل الإعلامي الغربي بإخفاء حقيقة ما يتعرض له الشعب الفلسطيني إلا أن الإبادة الجماعية الإسرائيلية المستمرة أكثر من شهرين بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والمشاهد المفجعة من الأطفال والنساء، أظهرت الصورة الحقيقية لكيان الاحتلال الإسرائيلي والإدارة الأميركية والحكومات الأوروبية الداعمة للكيان بالجنود والعتاد.

وشهدت إيطاليا ومدينة برلين الألمانية وهولندا تظاهرات حاشدة رفع خلالها الأعلام والكوفية الفلسطينية منددة بالعدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة.

مشاهد من التظاهرات في برلين:

غغ.

هولندا

بب

.