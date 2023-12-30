بالفيديو.. الاحتلال يقتل الفلسطينيين ثم يسرق اعضاءهم!

العالم - مراسلون

واضاف مراسلنا ان الصليب الاحمر قام بتسليمهم لوزارة الصحة في غزة لتكتشف ان هذه الجثامين مبتورة الاطراف ومسروق منها بعض الاعضاء من قبل جيش الاحتلال.

واشار الى ان هذا الامر لم يتم توثيقه دوليا ولم يطلع عليه اي من المؤسسات الدولية وتم دفن هذا الجثامين دون معرفه اسماءهم او اي معلومات عنهم دفنوا مجهلون في ارض مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

وبين مراسلنا ان وزارة الصحة طالبت بفتح تحقيق عاجل وعلى مستوى دولي للتحقيق في هذه الجريمة النكراء التي نفذت ولازالت تنفذ، لافتا ان جيش الاحتلال في مناطق شمال قطاع غزة التي يقتحمها ويقتل فيها الاطفال والنساء والمدنيين يقوم بالاحتجاز اعداد من جثامين الشهداء في جهة غير معلومة في الداخل الفلسطيني المحتل.

وحول الوضع في خانيونس قال ان هناك محاولات اسرائيلية للدخول والتقدم وتحقيق بعض الانجازات، حيث يسعى للدخول الى منطقة البلد ولم يستطع الوصول اليها بسبب اشتباكات عنيفة مع المقاومة.

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